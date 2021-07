Una vez más, Iñaki López no se lo esperaba. En pleno debate, marcado por la tensión y por las discrepancias de argumentos, el presentador de laSexta Noche ha dado el turno de palabra a Francisco Marhuenda. Sin embargo, su intervención no era la que esperaba: "Eduardo, muy mal que no hayas traído la foto de Iñaki, que se va hoy. Esto no lo vamos a politizar, así que nos hemos puesto de acuerdo para darte un gran aplauso y decirte que te queremos mucho, que te echaremos de menos y que eres un gran presentador".

Dicho, y hecho. Los tertulianos -Elisa Beni, Paco Marhuenda, Eduardo Inda, Benjamín Prado, Rafael López e Ignacio González- se han puesto en pie y han aplaudido fervorosamente a Iñaki López, que con una sincera sonrisa y algo de asombro agradecía el gesto. "¡Se han puesto de acuerdo mis tertulianos por primera vez en un programa!", ha expresado Iñaki López, añadiendo: "Ha sido un auténtico placer, digan lo que digan las redes sociales".