Andrea Ropero se ha emocionado al escuchar la canción 'Que te vaya bonito' de Chavela Vargas que le ha dedicado Ferrán Monegal. Sin embargo, la emotiva despedida a la periodista no había hecho más que empezar.

El presentador de laSexta Noche ha sorprendido a Ropero con un muy especial 'Memoria de Pez', que ha dado comienzo con unas imágenes del primer programa en enero de 2013. Entre los momentos más destacados, la entrevista a Sabina. "Es la entrevista que más ilusión me ha hecho en los últimos años porque soy muy fan", ha contado Andrea Ropero.

'Memoria de Pez' ha hecho un perfil de la periodista y ha hecho un recorrido por los 'momentazos' de la trayectoria profesional de Ropero en laSexta, que comenzó en la cadena como 'reportera dicharachera'.

Andrea Ropero no ha podido contener las lágrimas al ver el vídeo y ha querido "dar las gracias al público porque ha aguantado durante tantos años hasta altas horas de la madrugada. "Gracias a todo el equipo de laSexta Noche, a la capitana, Eva, porque me llevo una amiga para siempre, a todo el mundo que ha pasado por aquí y me ha aportado mucho y gracias a ti (refiriéndose a Iñaki López) por ser el mejor maestro y el mejor compañero de viaje", ha manifestado la periodista.

"Ha sido un honor y un placer contar seis años y medio con la presencia de Andrea Ropero que se va a El Intermedio a seguir creciendo como profesional donde, a buen seguro, lo va a hacer de maravilla. Muchas gracias a ti. No hago más que despedirte y volvemos juntos en el taxi a casi", ha dicho Iñaki López.