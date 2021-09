La neumóloga Olga Mediano ha insistido en laSexta Noche en el papel crucial que juegan las vacunas en la lucha contra la pandemia de COVID-19: "Son altamente eficaces contra la mortalidad y para no desarrollar una enfermedad grave".

No obstante, Mediano ha asegurado que las vacunas actuales "no anulan la transmisión del coronavirus" en su totalidad porque son intramusculares, "preparan anticuerpos", pero "se puede contagiar el virus que entra por las vías respiratorias".

Por esta razón, Mediano ha apuntado que "lo ideal sería la vacuna española, una vacuna intranasal, que, a nivel de la entrada del virus, ya produce anticuerpos que hacen que no nos infectemos". No obstante, ha añadido que todavía se está "esperando a que llegue".

"No quiere decir que las vacunas no estén funcionando, sino que las vacunas que tenemos todavía no son perfectas", ha querido dejar claro la neumóloga en último lugar para que no haya lugar a dudas.

