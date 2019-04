Entre reproches y propuestas: estas son las diferentes posiciones de los partidos políticos sobre las pensiones

laSexta Noche ha celebrado un debate a siete con representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV, ERC y JxCat como previo al Debate Decisivo de laSexta con los cuatro candidatos de los partidos políticos. El primer tema de la noche han sido las pensiones.

Aitor Esteban atribuye al PNV los últimos logros respecto a las pensiones. El PNV se reivindica como "protagonista" porque frente al "no, no, no de Rajoy fue el PNV el que consiguió doblar el brazo del Gobierno y acceder a que se subiesen". También le echa en cara a Podemos su salida del Pacto de Toledo.

Por su parte, Alberto Garzón muestra su disconformidad con Aitor Esteban y defiende las propuestas de Unidas Podemos: bajar la edad de jubilación a los 65 años, revalorizar las pensiones al IPC por ley y acabar con el factor de sostenibilidad. Asegura que no compartían lo que quiso hacer el Pacto de Toledo y quiere que sus negociaciones sean públicas.

Teodoro García Egea reivindica la gestión del PP. Defiende que los populares han sido "los únicos" que han "tenido que rescatar a los pensionistas de los impagos y congelaciones " es su partido: "El PP tuvo que rescatar un sistema de pensiones quebrado por el socialismo". Sus propuestas son aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas y eso "se hace creando empleo".

El PSOE por su parte ataca al PP y se defiende de las acusaciones: "Es curioso que el PP presuma de haber subido las pensiones cuando se ha producido que miles de pensionistas estaban en las calles ", asegura Felipe Sicilia. "Le mandaban una carta diciendo que su pensión subía un euro, costaba más la carta de lo que subían".

En este punto del debate, entre los dos diputados del PP y PSOE se ha producido un tenso encontronazo. Sicilia le ha echado en cara los "recortes como el medicamentazo o el copago", mientras que García Egea le ha dicho que "miente".

Toni Cantó cree que "uno de los grandes problemas son las políticas que han llevado a cabo ellos los que están discutiendo, que han hecho lo mismo crear una España campeona en paro y con una gran precariedad laboral". Ciudadanos propone una "subida de las pensiones con el IPC, mejores contratos, modernizar la economía y una política que fomente la natalidad".

La representante de JxCat, Laura Borràs, critica "que se alarme con el discurso del miedo" y ha defendido que "la economía catalana crece pese a tener atados los pies y las manos". "En materia de pensiones la ineficiencia del Gobierno español gobierne quien gobierne ha sido la misma. Pensamos que en la república nos vamos a tener que esforzar mucho para garantizar las pensiones".

El último en intervenir en esta materia ha sido Gabriel Rufián. El representante de ERC ataca a PP, PSOE y Cs: "Veremos durante toda la noche al representante de PP y PSOE pelearse y al de Cs decir que no tiene nada que ver con ellos pero estos tres se ponen de acuerdo siempre que tienen que dar un hachazo a los más débiles". La propuesta de ERC es blindar "por ley las pensiones, que se cumpla la ley".