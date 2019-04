Aitor Esteban: "Me indigna que Ciudadanos use a Euskadi de parque temático"

El candidato del PNV al Congreso, Aitor Esteban, ha dicho en laSexta Noche que "quedan más de 30 competencias del Estatuto de Autonomía del País Vasco que no han sido entregadas" y que "ha habido leyes del Estado que las han recortado".

Después de que Teodoro García Egea haya entregado una bandera de España a Gabriel Rufián, Aitor Esteban ha asegurado que él respeta los "sentimientos nacionales" y ha destacado: "Hay gente que siente que tiene su propia nación y que no se la intenta imponer a los demás, hay muchos vascos que se sienten vascos y españoles y no acabo de entender ese sentimiento nacional que te dice que eres esto porque te lo digo yo, eso se lleva en el corazón".

En este sentido, Aitor Esteban ha apuntado que "en Cataluña y Esukadi hay muchísima gente que piensa que son una nación diferente y quiere otra relación. Podemos llegar a un acuerdo, pero discutámoslo y que decida la gente".

Aitor Esteban también ha hablado sobre lo ocurrido en Errenteria en un mitin de Albert Rivera asegurando que le indigna "que haya gente que no deje hablar a representantes de un partido político". No obstante, también ha añadido que "usar a Euskadi como parque temático no es de recibo".

Además, Aitor Esteban ha contado cómo funciona el sistema de financiación de Euskadi, le ha pedido a Toni Cantó que haga lo mismo con el régimen común de la Comunidades Autónomas y ha añadido: "Quieres ser presidente de una Comunidad Autónoma y no sabes cómo funciona el sistema de financiación, es así de triste".

A sus palabras, ha respondido Toni Cantó: "Tienes casi el triple de recursos de los que tengo yo para pagar la sanidad, la educación y las ayudas a la dependencia o la discapacidad".