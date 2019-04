El minuto final de los representantes de los siete partidos del debate de la Sexta Noche

Aitor Esteban (PNV)

"A nosotros nos mueve Euskadi, a nosotros nos lleva a Madrid Euskadi y lo que intentamos buscar siempre es acuerdo. Creo que lo hemos logrado en esta legislatura, acuerdos interesantes para la ciudadanía. Es nuestro estilo, hablar, negociar, pactar. Los otros partidos, los partidos estatales no están pensando en Euskadi, están pensando en cómo llegar a la Moncloa y a Esukadi la usan. Hace falta un PNV fuerte en Madrid, es absolutamente necesario. Tu voto vale para parar al tripartito de derechas que viene con involución en derechos sociales y vale también para defender el autogobierno, lo que a ti te interesa."

Laura Borràs (JxCat)

"El lema de nuestra campaña es 'Ellos son nuestra fuerza y nosotros somos su voz'. Vamos a ser la voz de Puigdemont y los exiliados, la voz de nuestros candidatos que están en prisión como presos políticos. Vamos a ser la voz de los que defendemos el 1-O. La resignación, lo ha dicho Turull, no está en nuestro diccionario político y por eso estas elecciones son un plebiscito, no sobre Pedro Sánchez, sino sobre el 155 y el 1-O. Vamos a tener que escoger entre democracia o represión, tener a los representantes políticos en la cárcel o el exilio, u ocupando sus escaños. El objetivo es llenar las urnas de votos independentistas para defender el resultado del 1-O y votar JxCat significa libertad, unidad e independencia."

Gabriel Rufián (ERC)

"Nos enfrentamos a citas con las urnas y con la historia. Vienen dos frentes, uno del que se habla mucho pero que no suma, los tres jinetes del apocalipsis ultra, los hijos de Aznar, de don Pelayo, PP, Vox y Cs, ese no da. El frente real, el que se ha notado, el del PSOE y Cs, sería un nuevo 155 para Cataluña. Si parece un pato y nada como un pato, igual es un pato. El único obstáculo a este frente nocivo y que sí suma es ERC. Estuve en Soto del Real con Junqueras y Romeva y me pidieron mandar un mensaje al mundo, que el independentismo, el republicanismo de ERC, gane estas elecciones generales a sus carceleros. En tu mano está."

Toni Cantó (Cs)

"Estamos en un momento de emergencia nacional. Hace un año nos dieron un golpe de Estado y el señor Sánchez ha estado gobernando con quienes lo dieron y quiere volver a hacerlo. Es esencial que el 28A votemos para echar a Sánchez de Moncloa, sin embargo, no vale echar a Sánchez para que vuelva el PP. Entonces, estaremos con cesiones ante nacionalistas, complacencias con la corrupción... cifras de paro insoportables y en esa España en la que parece que la alternancia de PP y PSOE. Sólo Cs es capaz de garantizar que los nacionalistas no vuelvan a ser quienes dirijan nuestro país. Sólo Cs es capaz de garantizar que existirá una España de libres e iguales donde todos tendremos los mismos derechos, no importa dónde vivamos, no importa nuestra raza, religión o nuestra orientación sexual. España necesita un Gobierno que sea liderado por Rivera y Arrimadas."

Alberto Garzón (Unidas Podemos)

"La democracia costó mucho conquistarla, no estaba allí. Nuestros padres y madres, abuelos y abuelas lucharon para que pudieran vivir las siguientes generaciones en libertad. Pero no lucharon sólo para votar cada cuatro años, lucharon para que si lo necesitábamos pudiéramos ir a la Sanidad Pública, si quisiéramos pudiéramos estudiar en la Universidad, para que después de una larga vida de trabajo pudiéramos cobrar una pensión. Todo eso está amenazado hoy, la única candidatura que garantiza preservar esos derechos conquistados es Unidas Podemos. Hay un nuevo país que se abre camino, las mujeres lo demostraron el 8M, lo demuestran cada día defendiendo el feminismo y luchando contra el patriarcado, los jóvenes y todo el mundo luchando contra el cambio climático. Oigamos a esa España que se abre camino y dejemos en el pasado las sombras a las que nos quieren hacer retroceder las derechas. Es importante conseguir el futuro, preservar las conquistas y defender la democracia con mayúsculas."

Felipe Sicilia (PSOE)

"Esta noche han podido ver que el próximo 28 nos jugamos dos modelos de país, apostar por un país moderno, inclusivo, que avance, que sea plural, dialogante. O nos jugamos un país que mire hacia atrás, o que cuestione derechos, o un país que donde de la extrema derecha, que está a las puertas del parlamento. Nos jugamos un país que sea más feminista, que es lo que queremos los socialistas y que luche contra la violencia de género, un país que luche contra el cambio climático, que nos lo piden miles de jóvenes en las calles, un país que no se olvide del mundo rural, que piense que tenemos un problema con el envejecimiento de algunas zonas y de la despoblación. Nos jugamos un país que apueste por un empleo de calidad, que muchos jóvenes puedan volver porque aquí tienen un puesto de trabajo digno, un país que mire al futuro, que gane derechos como el de la eutanasia y no que piense en leyes del aborto del 85. Eso nos jugamos el próximo 28A, pido el voto para mirar al futuro."

Teodoro García Egea (PP)

"Seguro que en el pasado algunas personas han hecho cosas bajo las siglas del PP de las que te has avergonzado. Yo también. Por eso, desde hace siete meses, hemos construido un nuevo PP con Casado al frente y hemos hecho una renovación tranquila para mirar al futuro y mirar al futuro contigo. Seguro que tienes dudas de si votar o no al PP. Hemos ofrecido un proyecto de cambio real frente a la ruina que supone el PSOE y sus socios. En Andalucía, un proyecto moderado del PP ha conseguido devolver la ilusión a muchos. Queremos bajar impuestos porque es la única forma de que la gente sea más libre, queremos hacer que empresarios y autónomos puedan ocuparse más tiempo de ver crecer su negocio y de contratar que de pelear contra la Administración. Queremos que nuestro aire sea más limpio, impulsar las energías alternativas y mirar al futuro entre todos, que la cuarta revolución industrial la lidere España con jóvenes con talento que salen de nuestras universidades. Por eso, te pido el voto para el PP y para Pablo Casado."