Julio Mayol, director médico del hospital Clínico San Carlos de Madrid, asegura en laSexta Noche que la situación del coronavirus en España es mejor, pero "no ha terminado".

En este sentido, el facultativo explica que "estamos en una fase de mitigación en la que no se ha acabado con el virus" y pide no bajar la guardia. "Vamos a seguir conviviendo con el virus y esto significa que hay una estrategia de mitigación que debe mantener las medidas como la distancia social, la higiene de manos, la protección en sitios y la vacunación", asegura, como muestra el vídeo.

Sobre la polémica en torno a qué vacuna es mejor para aquellos menores de 60 años que ya tengan puesta la primera dosis de AstraZeneca, Mayol pide mandar un mensaje certero. "La vacunación no debe generar dudas porque puede haber gente que no entienda los mensajes y, ante la controversia, no se vacune", sostiene.