Cristina Almeida y José Manuel García-Margallo han debatido largo y tendido acerca del nombramiento de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

Almeida bromea acerca de esta decisión, reconociendo que ha tragado "pocos sapos" en su vida, en alusión a la postura trasladada desde PSOE y Unidas Podemos respecto a este movimiento.

"El Constitucional está bien politizado con su gran maestro, Arnaldo, que le hizo aprobar -a Pablo Casado- en tres meses 14 asignaturas", critica Almeida, que se pregunta el motivo por el que han elegido al candidato que "tiene más problemas".

"No lo puedo entender", insiste la abogada en el vídeo, lamentando que la Justicia no vaya a estar "nunca" despolitizada. "Me parece una vergüenza que se presente esta gente", zanja en laSexta Noche.