Tras liderar el asalto informativo para frenar el primer ataque del temido 'Darth Covid', 'Corell Solo' y 'Boticaria Leia' unirán sus fuerzas el próximo sábado en laSexta Noche.

¿Su misión? Encabezar la lucha contra las fuerzas oscuras del coronavirus y acabar definitivamente con los soldados imperiales de la desinformación.

Así lo han avanzado ambos en el programa de este sábado: el próximo 17 de octubre, llega 'COVID Wars', con dos 'jedis' de excepción: Boticaria García y Alfredo Corell, quien, como adelanto, ha aparecido con la máscara del propio Darth Vader.

La divulgadora científica y el inmunólogo realizarán una sección conjunta la próxima semana en la que nos darán sus consejos ante la segunda oleada de la pandemia.

"Sin ciencia no hay futuro", ha señalado Alfredo Corell, mientras Boticaria lo tiene claro: "El lado oscuro no podrá con nosotros". "A mí me queda el papel de R2-D2, procuraré silbar con gracia", ha apuntado por su parte Iñaki López.