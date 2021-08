Benjamín Prado defendió en laSexta Noche que "en un país descentralizado es una buena noticia que haya conferencias de presidentes" y que el que en España "haya un 70% de población vacunada es digno de ser celebrado", tras lo que criticó el que Aragonès no fuera a la Conferencia de presidentes, lo que muestra "un desprecio a los ciudadanos", y que Ayuso fuera, pero, "a montar el jari, a enfrentarse al presidente del Gobienro y a caer en todas las contradicciones posibles con tal de montar su espectáculo".

"Puede caer en todas las contradicciones que considere necesarias para montar su espectáculo. Puede estar hablando de la patria que se rompe y la desigualdad entre los españoles, pero reclama más dinero para ella. Puede estar reclamando mejoras económicas y al mismo tiempo bajar los impuestos, lo que es una contradicción", señaló, tras lo que subrayó, de forma contundente: "Puede estar hablando del Gobierno contra los españoles, pero ella no gobernó con mucha generosidad con los que estaban en residencias".

Sin embargo, Prado destacó que "es distinta la actitud" de otros presidentes autonómicos del PP, como Feijóo, de quien dijo que "aporta opiniones que interesan, como por qué no se empieza a vacunar a jóvenes con Janssen", o como Juanma Moreno. "No entiendo que se vaya a la Conferencia a montar otra historia que no tiene nada que ver con la reunión de presidentes", sentenció el escritor, en referencia a Ayuso.