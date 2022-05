José Yélamo ha conectado en directo por videoconferencia con Miguel Ángel Muñoz, quien, en teoría tenía que haber acudido este sábado al plató de laSexta Noche, pero le ha surgido un imprevisto. "He tenido que venir por una emergencia a Alemania", ha señalado Muñoz, tras lo que Puyol le ha preguntado que por qué está fuera del país.

"¿Está todo controlado?", ha querido saber Yélamo, tras lo que Miguel Ángel Muñoz ha afirmado que "está todo en orden". "Siento muchísimo no estar ahí. Me hacía mucha ilusión volver a laSexta Noche. Pablo lo sabía también, pero me ha surgido esto y lo siento un montón", ha expresado el actor.