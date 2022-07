¿Puede comprometerse la ministra de Hacienda a que los impuestos a la banca y las energéticas no acaben repercutiendo en los ciudadanos? María Jesús Montero ha respondido en laSexta Noche, donde ha explicado que la ley contiene un artículo específico que "prohíbe que se vaya a trasladar el coste de esas medidas al consumidor, al usuario, al ciudadano, en definitiva". En este sentido, ha avanzado que la norma incluye "sanciones muy importantes que incluso son del 150%".

"Cuando hay una prohibición por ley, cabe esperar que las empresas no van a deliberadamente saltarse esa prohibición", ha apuntado Montero, que ha zanjado: "Se puede afirmar que hay garantías para que los ciudadanos no terminen pagando un coste que lo que persigue es una redistribución justa de las cargas, de los esfuerzos, que en este momento tenemos que soportar la sociedad con motivo de ese incremento de la inflación, para que no paguen los de siempre, para que no paguen los mismos".

En otro momento de la entrevista, Montero ha afirmado que "es inevitable que aparezca un volcán o un virus o la invasión de Ucrania, pero hay que pedirle siempre a los gobiernos una respuesta que proteja a la mayoría social". "Y en nuestro caso, creo que lo estamos demostrando con un paquete de medidas para combatir los efectos en la clase media. Gobernar es elegir y nosotros hemos elegido proteger a la gran mayoría del país", ha asegurado, tras lo que ha anunciado que "el año que viene se van actualizar las pensiones en función del IPC".

Además, la ministra de Hacienda se ha pronunciado sobre la sentencia de los ERE en Andalucía. La ministra de Hacienda ha destacado que "es extraño conocer un fallo y que no se conozca la sentencia", aunque ha dicho que se conocen "algunas cosas muy importantes", como que "hay controversia jurídica" y que "el señor Chaves y Griñán no se han llevado ni un euro de dinero público a sus bolsillos" "Conocemos que el PSOE no ha sido condenado por financiación ilegal y que "el señor Griñán asumió responsabilidades políticas con motivo de esta cuestión", ha señalado.

En la misma línea, María Jesús Montero ha defendido que Griñán y Chaves "son dos personas absolutamente honorables" y ha expresado su "confianza absoluta en los dos expresidentes". Así, ha insistido en que ambos "no se han llevado ni un euro de dinero público, como sí ha ocurrido con otras formaciones políticas".

"Hemos escuchado al señor Feijóo acusaciones realmente graves, diciendo que era el escándalo más importante de la democracia, y lo decía desde una sede que se pagó con dinero ilegal", ha criticado, al tiempo que ha manifestado que el líder del PP "se ha abonado al catastrofismo". "Nunca hace alusión a los datos reales y objetivos, y se está abonando a una clase de cinismo político que no me gusta nada porque habla con frases grandilocuentes, dice que no va a hablar de un tema y utiliza adjetivos gruesos y, por tanto, habla", ha denunciado. En este vídeo, su crítica al presidente del PP.