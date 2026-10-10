Monrosi tilda de "ataque de nervios evidente" la reacción del PP a la acampada de Sol: "Es impresionante"

El periodista ha destacado la "capacidad que tienen unos cuantos de cientos de personas bien organizadas luchando por sus derechos de poner nerviosas a la gente más poderosa de este país".

La mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, ha afirmado ante José Yélamo que "hay organizaciones que aparecen en el listado de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá que pueden tener algún papel en la actividad que se está desarrollando en Sol", a lo que ha añadido que "hay una mezcolanza de gente de extrema izquierda y antisistema que está utilizando el drama de los desahucios para sus propios fines políticos".

Tras escuchar estas palabras, José Enrique Monrosi ha destacado la "capacidad que tienen unos cuantos de cientos de personas bien organizadas luchando por sus derechos de poner nerviosas a la gente más poderosa de este país". "Es impresionante. Es lo que estamos viendo. Esta reacción solo tiene que ver con un ataque de nervios evidente por lo que está pasando en las dos últimas semanas", ha subrayado.

Así, ha destacado que lo que está ocurriendo en Sol "es algo importante y algo de fondo que seguramente va a tener recorrido". "Ya veremos cuánto y ya veremos cuánto peso electoral también, pero es algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta porque, además, afecta a la inmensa mayor parte de ciudadanos de este país", ha concluido.

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