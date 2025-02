El "momento Juan y Medio" de José Yélamo en laSexta Xplica: gracias a él, Juan ha vuelto con su antiguo amor de hace 60 años

"Ella me vio y me reconoció, después de 60 años y pico, y de ahí, pensó: '¿cómo estará este hombre?'", cuenta Juan, un jubilado que suele intervenir en laSexta Xplica. El hombre agradece a José Yélamo este "momento Juan y Medio".

El plató de laSexta Xplica ha sido testigo de un momento que ha enternecido el corazón de todos los allí presentes. Juan, un jubilado que suele intervenir en los debates, ha retomado el contacto con una mujer con la que tuvo una relación hace 60 años y todo ello gracias a José Yélamo y al programa.

"Tú me preguntaste en qué estado civil estaba y yo te dije que estaba viudo y que tenía un hijo viviendo conmigo", recuerda el hombre, que quiere darle las gracias al presentador. "Ella usó el móvil y pulsó internet y apareció 'Política de España' y a continuación apareció 'laSexta' y tu programa y ella me vio y me reconoció después de 60 años y pico", explica. "Al oír que estaba viudo, se lanzó a buscarme", asegura, provocando el entusiasmo del público. "Es un momento Juan y Medio", bromea Yélamo.

La mujer mandó un correo al negocio de su hijo y contactó con él. "Mira, yo soy de Gran Canaria y quisiera hablar con tu padre. Tu padre y yo nos conocimos y nos enamoramos hace más de 60 años. Tu papá trabajaba en Telefónica", escribió Asun, que así es como se llama la ¿antigua? novia de Juan. Desde entonces, han retomado su relación. "Hemos hablado por teléfono, por videollamada, ella vino a verme a mí", asegura mientras el público se deshace en aplausos. "Ella estuvo aquí cuatro días y hubo perfecta conexión".

"Dame un abrazo", le pide José Yélamo, emocionado. "Tú has sido el culpable de que esto haya sido así. Luego he estado yo todo el mes de diciembre con ella. He pasado el fin de año con ella y las navidades. [...]Yo he tenido dos amores en mi vida: el primero, fue ella, yo tenía 21 años. Y el segundo, mi mujer, con la que me casé y he tenido cuatro hijos", relata él.