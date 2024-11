Juan y Medio habla con Domingo, un invitado de 86 años interesado en encontrar el amor. El presentador de 'La tarde aquí y ahora' pregunta a su invitado de qué edad quiere que sea su pareja. Dejando al hombre indicar un abanico de posibilidades.

"A ver, más o menos, años para arriba, años para abajo...", comienza diciendo Domingo, cuando, de pronto, Juan y Medio no duda en corta su intervención: "No, no, Domingo. Años para arriba no, que tenemos que ir al museo, ¡para abajo!".

En el plató de Aruser@s se desata la risa al escuchar la broma de Juan y Medio. "Quizás la quiere con más experiencia", comenta Angie Cárdenas entre risas.