Antonio Maestre responde a Chapu Apaolaza: "Es mentira que haya un problema en Torre-Pacheco asociado a la inmigración"

El periodista dio en laSexta Xplica los "datos de criminalidad" que hay en Torre-Pacheco y en Murcia para desmontar la afirmación de Chapu Apaolaza de que en el municipio "hay un problema que no es un invento de la ultraderecha".

El periodista Chapu Apaolaza afirmó en laSexta Xplica que "hay un problema en Torre-Pacheco" y que "no es un invento de la ultraderecha", algo que Antonio Maestre desmintió: "No hay un problema en Torre-Pacheco, y, sobre todo, no lo hay asociado a la inmigración; es mentira".

Así, Maestre señaló que "los datos de criminalidad dicen que hay 40 crímenes por cada 1.000 habitantes en Torre-Pacheco y en Murcia, por ejemplo, hay 51 por cada 1.000, cuando en Murcia hay un 13% de población inmigrante, y en Torre-Pacheco un 30%". Por tanto, defendió que "asociar una cosa con la otra es falso".

"Cada vez que alguien quiere capitalizar una percepción de descontento, se busca a un chivo expiatorio, alguien que tenga poca capacidad para defenderse y que sea muy fácilmente identificable, y eso son los inmigrantes", expresó Maestre, quien subrayó que "el problema fundamental no es que la extrema derecha lo haga, porque lo ha hecho siempre, sino que la derecha tradicional y periodistas compren ese discurso".