Josep Borrell, rotundo sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "A Trump le importa un pito el derecho internacional"

El exAlto Representante de la UE también ha valorado la reacción de España a la ofensiva estadounidense, destacando que se ha desmarcado del resto países europeos al señala que se ha violado el derecho internacional.

Josep Borrell ha sido muy claro a la hora de hablar del ataque estadounidense de este sábado a Venezuela que ha terminado con la detención de Nicolás Maduro. En laSexta Xplica, el exAlto Representante de la Unión Europea ha apuntado que Estados Unidos no ha realizado este movimiento en defensa de la democracia.

"Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo. Uno que no es muy bueno, pero hay mucho", ha sentenciado.

Además, ha valorado la reacción de España a los hechos, en la que nuestro país se ha desmarcado del resto de países europeos: "Los primeros comunicados eran como los europeos 'el derecho internacional tiene que ser respetado'. Después seguramente han visto las reacciones de otros países latinoamericanos y España se ha desmarcado de la posición europea para decir claramente que es una violación del derecho internacional. Una cosa es decir que el derecho tiene que ser respetado y otra decir que alguien lo ha violado. No es lo mismo, lo segundo es más claro y directo".

Tras ello, ha sido incluso más contundente para decir que "a Trump le importa un pito el derecho internacional": "Pero está muy bien que España tome una misma posición que ha tomado Chile, Brasil, México, Colombia... A diferencia claro está de Milei en Argentina y algún otro país".

