El mensaje de Helio, acampado en Sol, para Frente Amplio: "Estamos cansados de darles más oportunidades, que se dejen de egos personales"

El joven ha señalado en directo con laSexta Xplica que "si toda esta imagen de degradación y de desunión que están dando, y con todas estas horas en las que no se está tomando una decisión, no culmina con un acuerdo lo suficientemente ambicioso, puede que sea catastrófico".

Helio Roque, periodista y activista acampado en Sol, ha conectado en directo con laSexta Xplica. Durante su intervención, ha enviado un mensaje de lo más conciso a las formaciones de izquierdas, dejando clara la situación de incertidumbre en la que se encuentran muchos votantes.

"Estamos ahora mismo en horas bastante claves y decisivas para la formación del Frente Amplio. Tan solo quiero decir que quizá para todo el espectro político de izquierdas en este país sea su última opción. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de darles más oportunidades y creo que ya están en un momento clave", ha explicado.

Asimismo, este joven señala que "si toda esta imagen de degradación y de desunión que están dando, y con todas estas horas en las que no se está tomando una decisión, no culmina con un acuerdo lo suficientemente ambicioso, puede que sea catastrófico".

Es por ello, explica, que "estas elecciones tienen un pronóstico bastante negro para las izquierdas": "Y no estamos para tener ningún tipo de error. Así que a las formaciones de izquierdas que están ahora mismo gestionando esto, que están negociando: responsabilidad y sobre todo que sean conscientes de que esto no va de ellos, va de esto, va de todo este país".

"Así que, que se dejen a un lado sus egos personales, que cada partido sepa cuál es su lugar y que cada uno sea consecuente con lo que hace o con lo que no hace", ha zanjado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido