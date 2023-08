En laSexta Xplica, Antonio Maestre ha mantenido un cara a cara con dos emprendedores a los que pide algo muy concreto: asumir que su posición "no está determinada por el talento, por el esfuerzo o por el mérito, sino, por encima de todo, por la posición previa y por el azar".

"No quiero personalizar en vosotros, pero si os pregunto: ¿hasta qué edad tuvisteis que trabajar para vivir? ¿Cuál fue el primer sueldo? ¿Te ayudaron tus padres? Me vais a decir los dos que sí. Os ayudaron, ¿verdad que sí? Los míos no podían", afirma Maestre.

Jaime Garrastazu cree que en ese punto "no hay discusión". "Lo he tenido más fácil, ahora, ¿qué? Teniendo la suerte, porque es una suerte, a partir de ahí hay que correr", contesta el empresario.

