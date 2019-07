En la primera imagen que Andrea Ropero le ha mostrado a la secretaria general del PSOE en Andalucía en la sección 'Memoria de pez' se puede ver a una muy joven Susana Díaz con diez años en el balcón de Europa, popularmente conocido por la serie 'Verano azul'. "Tengo el pelo rizado negro y dos gatos en los ojos", ha señalado Díaz.

Ropero le ha recordado a la expresidenta de la Junta de Andalucía una entrevista en el año 1999 a un diario español en la que Díaz, con 24 años, declaró que hacía "'botellonas' como todo el mundo". En ese momento Susana Díaz, tal y como ha apuntado, era concejala de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla. "Ahí pagué la nobleza e ingenuidad de quien llega a la política y cree que todo el mundo es bueno. Esa es la frescura y las novatadas que se pagan cuando uno es joven", ha afirmado la secretaria general del PSOE-A.

'Memoria de Pez' también ha encontrado unas imágenes de 1989 en las que Díaz defendía que se luchase por el "empleo y la vivienda". Susana Díaz ha contado que en ese momento "no tenía ningún cargo público", sino que "era delegada de clase". "Era muy activista tanto en el instituto como en la universidad", ha dicho la expresidenta de la Junta que, ademas, ha indicado que entró en política con tan solo 17 años.

También imágenes de 2004 en las que Díaz era miembro de las Juventudes Socialistas. Para la líder del PSOE en Andalucía, "fue un mitin entrañable porque se pulsaba la ilusión de lo que pasaba en España ya que todos sabían que Zapatero iba a ser presidente".

Entre las imágenes anecdóticas, caben destacar las de Susana Díaz bailando sevillanas en la feria en 2019 mientras canta José Manuel Soto. "Estábamos en la feria, él cantaba y nosotros bailábamos aunque no nos entendamos en nada. Lo único que tenemos en común es el Betis", ha señalado Díaz.

En lo referente a la imitación que le hicieron Los Morancos en 'Yo ya no pinto ná', la expresidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que tiene "mucho sentido del humor" y que ella y Los Morancos son "vecinos de la misma calle". "Después del vídeo me corté el pelo y me quité la chaqueta roja para ponérselo más difícil a Jorge", ha bromeado Díaz.