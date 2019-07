Susana Díaz ha defendido en laSexta Noche que "Iglesias tiene que entender que está en su derecho de defender la autodeterminación o de votar en la mesa del Congreso que no se suspenda a los diputados presos, pero el presidente del Gobierno también está en su derecho de garantizar la unidad de España y el respeto a la Constitución".

"Hay una premisa que nos separa. Él defiende la autodeterminación, considera que hay presos políticos y nosotros estamos en el respeto a la Constitución, a la unidad de España y no vamos a reconocer que haya presos políticos. Eso nos separa tanto que eso va a hacer inestable al Gobierno", ha señalado la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Por este motivo, ha defendido Díaz, entiende "perfectamente la posición del presidente del Gobierno que no puede permitir que España quede sometida a un gobierno que no tenga estabilidad y ahí es donde entra PP y Ciudadanos".

"¿PP y Ciudadanos no dicen que no quieren que España esté atrapada en el voto de los separatistas? Que den ejemplo y se abstengan para evitar que la investidura salga adelante con el voto de esos partidos. Pero sí quieren que salga adelante con el voto de esos partidos. Lo dicen de boquilla porque en el fondo están deseando que sea así para recordádselo todos los días a Sánchez y porque en la campaña del 28a atacaron permanente al PSOE con esto", ha criticado la secretaria general del PSOE-A.

En este sentido, Susana Díaz ha asegurado que "no les importa que España al final saque su gobierno con el voto de los partidos independentistas". "Quieren que sea así para sacar rentabilidad y eso es lo verdaderamente triste, que por arañar un puñado de escaños y votos, estén conduciendo la gobernabilidad de España al lugar al que la están conduciendo".

Sobre las negociaciones para la investidura, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha alabado a Sánchez por "ser en primera persona el que esté llevando la negociación" y ha defendido que es "un gesto que le honra". "Normalmente hay quien lo delega en otros compañeros o compañeras para no asumirlo en primera persona porque tiene un desgaste. Le honra porque es un signo de que quiere llegar a acuerdos y, además, no está respondiendo a los ataques de estos días", ha manifestado Díaz.

Asimismo, la secretaria general del PSOE en Andalucía ha defendido que "no tiene por qué el resultado de no tener mayoría absoluta quiera decir que tenga que haber un gobierno de coalición cuando a los partidos les separa algo tan sensible como es la unidad de España y la Constitución".