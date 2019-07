La secretaria general del PSOE en Andalucía ha indicado en laSexta Noche que debería haber un gobierno para el mes de julio. "Pedro Sánchez y el PSOE se están volcando en ello con diálogo y humildad, pero la actitud que estoy viendo en PP, Ciudadanos y Unidas Podemos me hace tener cierto recelo", ha manifestado Susana Díaz, que ha defendido que debe "haber un gobierno socialista porque la gente votó con claridad".

"No entiendo la actitud de PP y Ciudadanos y tampoco que Iglesias no vea la dificultad de poder aceptar aquello que está planteando: un gobierno de coalición cuando hay elementos que lo hacen insostenible", ha criticado la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Díaz ha defendido que la prueba de que se puede confiar en el PSOE es que "ha cumplido su palabra y todo lo que se acordó en combate de la precariedad, la subida del salario que ha sido histórico y que no solo se ha cumplido, sino que se ha ido más allá".

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que "este país no puede estar atrapado en el egoísmo de Casado y Rivera y en el ego de Iglesias". "Tienen que entender que España está por encima de eso", ha aseverado, defendiendo así que ambos partidos se abstengan porque, según Díaz, "cuando uno no tiene alternativa para formar gobierno no puede impedir que quien lo puede hacer lo haga".

"Absténgase y demuestren a este país que son capaces de poner a España por delante de sus intereses", ha pedido a PP y Ciudadanos. De esta forma, Susana Díaz ha defendido que "el único presidente y el único partido que está condiciones de sacar adelante un proyecto para España es el PSOE y Sánchez".