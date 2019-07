Díaz ha contado en laSexta Noche que Pedro Sánchez, tras las elecciones, le "preguntó con claridad qué es lo que deseaba hacer". "Yo le dije que mi ilusión era recuperar Andalucía porque era la manera de dar tranquilidad de los andaluces. Es en lo que creo y quiero" ha afirmado la secretaria general del PSOE-A, que ha asegurado que cuenta con el "cariño y apoyo" de Sánchez.

"Hemos tenido conflictos importantes", ha reconocido la expresidenta de la Junta de Andalucía en lo referente a su relación con Pedro Sánchez, pero ha afirmado que en la actualidad ambos saben "qué necesita España y Andalucía" y que, para ello, están "arrimando el hombro y mirando al futuro".

"Yo sé que no es normal que te quedes en la oposición cuando has sido presidenta porque la gente suele irse a otro cargo, pero a mí es lo que me motiva, tengo ilusión, ganas y espero que mis compañeros y compañeras nos ayuden para volver cuanto antes al Gobierno de Andalucía", ha defendido Díaz que, además. ha asegurado que su "pasión es la política" y que no le ha movido "nunca ni el dinero ni ninguno de esos privilegios de los que hablan".

En este sentido, Susana Díaz ha indicado que vive "en el mismo barrio" y que siempre ha comprado "en el mismo supermercado". "Por eso quizás no me ha costado tanto pasar de la presidencia a líder de la oposición porque mi vida es la misma y el día que no esté en política seguiré estando estando en el mismo barrio con las mismas vecinas y haciendo lo mismo", ha manifestado la expresidenta de la Junta de Andalucía.