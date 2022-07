El pasado sábado, Máximo Huerta visitaba el plató de laSexta Noche para hablar de la actualidad política y social. Entre otras cuestiones, el periodista y escritor también recordaba junto a José Yélamo cómo fue su etapa como ministro de Cultura y Deporte.

"Viví un Dragon Khan, me subí con la ilusión del que sube a la montaña rusa, pero me bajé voluntariamente", afirma Huerta, que asegura no arrepentirse de aquella etapa porque por aquél entonces le llegó la oportunidad de formar parte de un Gobierno que "era bonito".

Una situación diferente a la que se vive ahora, pues para Huerta, el Gobierno actual es "incómodo incluso para los que están dentro" por el momento en el que se encuentra actualmente. Estas y otras reflexiones, en el vídeo sobre estas líneas donde también desvela cuántas veces ha hablado con Pedro Sánchez desde que dejó de ser ministro.