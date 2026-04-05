Martínez-Vares: "Vox ha dejado de ser un partido político para convertirse en una sociedad limitada, la de Abascal, los Ariza y Kiko Méndez-Monasterio"

El asesor político cree que "cuando un partido político se reduce a la figura de su líder, está condenado al fracaso".

Santiago Martínez-Vares afirmó en laSexta Xplica que "no podemos ver la negociación de los gobiernos autonómicos sin ver la situación interna de Vox". "La carta que manda la dirección de VOX a sus afiliados es un trampantojo, es un chiste. Todos sabían cuando escribieron esa carta que se iba a quedar en el párrafo en el que acusan y relacionan a Feijóo y al clan gallego con los contrabandistas", subrayó el asesor político, a lo que añadió que "esa carta lo único que busca es solucionar el problema interno que tiene Santiago Abascal".

Para Martínez-Vares, "Santiago Abascal está desde hace meses en una SL". "Vox ha dejado de ser un partido político para convertirse en una sociedad limitada, la de Santiago Abascal, más los Ariza más Kiko Méndez-Monasterio", manifestó el asesor político, quien no tiene tan claro que se vayan a conseguir pactos en comunidades autónomas como Extremadura.

En este sentido, expresó que Santiago Abascal "ya ha demostrado lo poco que le importa lo autonómico, que se salió de los gobiernos sin dar ni media explicación y con gente que se quería quedar en esos gobiernos". "Este es un partido que no tiene ninguna importancia en las provincias, que lo único que importa es lo que hace Santiago Abascal. Y eso cuando un partido político se reduce a eso, a la figura de su líder, está condenado al fracaso.

Así, Santiago Martínez-Vares dijo que "el problema es que la gobernabilidad de esas tres comunidades autónomas en estos momentos pasan por un señor que está acosado por sus propios". "No se nos puede olvidar que en este plató, Macarena Olona acusó a Santiago Abascal y a la dirección de Vox de desviar 11 millones y medio de dinero público a una asociación que presiden en ellos mismos. Después de aquella acusación, que creo que es gravísima, ha habido cero querellas a esa señora", destacó el asesor, tras lo que insistió en que "Vox ha dejado de ser un partido político para ser una sociedad limitada, la de Santiago Abascal, los Ariza y Kiko Méndez-Monasterio".

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