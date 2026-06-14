Mari Mar Jiménez, pensionista: "Con Rajoy, la pensión me subió un euro; con el PSOE, 100"

María del Mar defiende su pensión y responde a las críticas de un joven del PP sobre el sistema de jubilación. La pensionista asegura que votará a quien mejore sus ingresos y carga contra la gestión del Partido Popular en vivienda.

María del Mar Jiménez, ha estado más de 30 años trabajando como camarera de piso y ahora, como jubilada, tiene las cuentas bien claras. Eso es lo que asegura en laSexta Xplica tras escuchar la intervención de Jon Echevarría, un joven del PP miembro de Nuevas Generaciones que se queja de la situación de los jóvenes y señala que están trabajando, cotizando y destinando sus impuestos a unas pensiones que no saben si van a poder cobrar.

"Yo he cotizado para poder cobrar una pensión. A mí no me vengas diciendo que mi pensión tal y cual", responde la pensionista. "Lo que puedo decir es que con Rajoy, la pensión subió un euro. Es lo que había. Con los que están, con el PSOE, en dos años me ha subido más de 100 euros", afirma.

Mari Mar afirma que "evidentemente" va a votar a quien le dé más dinero: "No al que me dé menos". Para ella, "el problema gordo" que tiene España es que "el PP es un vendepatrias".

"Si tú pagas mucho de alquiler es porque el PP vendió más de 300.000 viviendas a fondos buitre", le dice al joven del PP.

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