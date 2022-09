"El futuro de la monarquía en España está en el aire ahora mismo. No me atrevo a decir que Leonor vaya a reinar", confiesa la periodista Mábel Galaz en esta entrevista en laSexta Noche. "Creo que ese es el objetivo que ahora mismo tiene Letizia en la mente: que su hija, algún día, sea reina", dice refiriéndose a que "la monarquía como institución permanezca".

La autora del libro 'Letizia Real' asegura que la institución es consciente de que hay personas que en el siglo XXI "les parece mal que siga manteniéndose". A pesar de que no se define como una persona monárquica, Mábel Galaz confiesa que la familia real no le "molesta", porque "no es muy cara y es sencilla", dice, comparándola con la familia real británica "con toda su opulencia".

"Creo que son unos buenos embajadores", algo que para ella quedó claro durante la reunión de la OTAN en España. "Si trabajan en esa línea, es probable que su permanencia sea posible", analiza la periodista.