Mábel Galaz ha desvelado en laSexta Noche el motivo por el que la reina Letizia quiso impedir una foto de Doña Sofía con sus nietas, Leonor y Sofía, en Palma. En este sentido, la periodista ha destacado que "la reina Letizia está muy obsesionada con controlarlo todo, y con buscar la perfección, y ahora está enfocada en la imagen de sus hijas y, en concreto, en la de Leonor". "Su gran proyecto vital ahora mismo es Leonor, y preservar la monarquía para que Leonor algún día pueda ser reina", ha señalado.

Así, ha contado que ese día "estaban previstas una serie de fotos", en Palma. "Nada es casual, y todas eran fuera de la catedral. Lo que yo he podido averiguar es que ella quería impedir que esa foto se hiciera dentro y, además, no quería que la protagonista fuera la reina Sofía, sino que fuera una foto grupal y tomada donde se había previsto", ha revelado, a lo que ha añadido que al final "la imagen que quedó es la de una madre que impide que una abuela se haga una foto con sus nietas". "Ese ha sido su gran error, ella lo sabe y lo ha pagado. Todavía hay gente que no lo ha olvidado", ha expresado.

Según ha asegurado Galaz, "Doña Letizia no se quiere parecer en nada a la reina Sofía". "No le gusta el modelo de reina que impuso su suegra, y en lo personal son dos mujeres totalmente diferentes. Eso les ha distanciado bastante, y ella se apoya más en su madre", ha manifestado la periodista, quien ha destacado que "la familia del rey Felipe es una familia desestructurada".

"El rey Juan Carlos y Sofía llevan muchísimos años separados. Letizia nunca ha entendido que su suegra aceptara algunos comportamientos, porque ella siempre trabajó pensando en que su hijo Felipe fuera rey algún día, como ha sucedido. Y ahora Letizia está muy obsesionada con dejar claro que Felipe VI y ella están al margen de todo lo que haya podido pasar con el rey Juan Carlos y se desmarca también de todo lo relacionado con Urdangarin y la infanta Cristina", ha concluido.