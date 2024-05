La periodista de El País Mábel Galaz asistió a la boda de los reyes Felipe VI y Letizia hace 20 años y ha contado en laSexta Xplica cómo fue ese día. Además, de las numerosas anécdotas de la ceremonia, la periodista ha explicado por qué Letizia era una "princesa a la contra" cuando llegó a la Zarzuela.

Galaz cree que Letizia es lo mejor que le ha pasado a la monarquía en estos 20 años, pero antes no pensaba así. "Yo era de las que cuando ella llegó, la vi con bastante recelo porque ella no encajaba", añade. "Era una periodista con una vida profesional consolidada y con una vida de libertad e independencia a la que de repente metían a modo de florero en una institución en la que no pegaba absolutamente nada", ha contado.

Por eso, la reina "fue durante muchos años una princesa a la contra". Galaz cuenta que Letizia fue "mal recibida y ella mantuvo una postura de oposición". "En cambio, está siendo una buena reina porque la están escuchando y hace buen tándem con el rey Felipe VI", ha añadido.