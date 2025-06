Chivite descarta dimitir y defiende a su 'número dos': "No hay ilegalidad. No ha cometido un delito, sino un error"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que no dimitirá y está convencida de haber gestionado la crisis que ha afectado a los socialistas navarros. Chivite ha defendido la "limpieza" e "integridad" del PSN y ha respaldado a Ramón Alzórriz, quien dimitió como vicesecretario general tras revelarse que su pareja trabajó en Servinabar, empresa implicada en la trama Koldo. Chivite ha subrayado que Alzórriz no cometió delito alguno, solo un "error" por no comunicar información relevante. Además, reafirma su compromiso con la transparencia y la honorabilidad del Gobierno y del partido. El viernes se elegirá un nuevo portavoz para el partido.