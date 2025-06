De Navarra a la política nacional: Santos Cerdán, el político en la sombra del PSOE que tejió una presunta trama corrupta

En 2017, Santos Cerdán dio el salto de la política navarra a la política nacional. A lo largo de estos años, el perfil que se tenía de él era el de una persona siempre en segundo plano, sin apenas participación pública, que se dedicaba a mover hilos dentro del partido siendo el número 3 de Sánchez.

Aunque detrás de esa imagen se escondía una persona que ya desde el principio tejió una presunta trama de negocios para lucrarse. Además, fue quien puso en contacto a Koldo con Ábalos.

A lo que hemos sabido estos días hay que sumar otra cosa más. Según publica 'The Objective', el ático de Chamberí en el que vive Cerdán lo paga Servinabar, la empresa implicada en la trama, un ático de 150 metros cuadrados valorado en casi un millón de euros.

Lo curioso es que Ábalos dejó una pista durante una entrevista en laSexta, un mensaje que en un primer momento se pensó que iba dirigido al ático en el que vive Ayuso y ahora podría ser un dardo dirigido a Cerdán. "Si algo yo no he hecho es lucrarme. Yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón", dijo entonces.

Cerdán se habría mudado a ese ático en 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura. "Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado suspicacias?", afirmaba Ábalos.

De hecho, años antes, cuando Cerdán llegó a Madrid ya operó para que Servinabar sufragara los gastos de un apartamento que quería alquilar, como se constata en la siguiente conversación:

- Koldo: "He encontrado esto en Idealista".

- Cerdán: "El apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré. Me dijero que OK a 900 euros".