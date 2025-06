Revilla pronostica unas elecciones próximamente: "Lo malo es que el PP no llega solo y eso lo que a mí me preocupa"

Miguel Ángel Revilla ha analizado la actualidad política en laSexta Xplica después de lo ocurrido esta semana con el informe de la UCO que señala la presunta implicación de Santos Cerdán en la trama Koldo.

Después de conocer esta noticia, el expresidente de Cantabria ha pronosticado que habrá elecciones próximamente: "Ante una situación como esta, yo no veo otra alternativa que no sean unas elecciones que yo creo que van a ser este año, o como muy tarde, la primavera que viene".

"Va a ser un calvario lo que le espera a este hombre (Pedro Sánchez). Es curioso el deterioro físico de este hombre en dos años, debe estar sufriendo lo indecible. Lo que viene ahora va a ser terrible para seguir aguantando porque no le van a apoyar ni los suyos y desde fuera va a ser un tiroteo", añade.

No obstante, lo que "preocupa" a Revilla es que espera una victoria del Partido Popular en dichos comicios con compañía de la ultraderecha: "Indefendiblemente llega el Partido Popular, lo malo es que el PP no llega solo y eso lo que a mí me preocupa y también a muchos españoles. Llegan con Vox y yo imaginarme una vicepresidencia de Santiago Abascal, con todo lo que este partido pregona, da un poco de miedo".