Trump se prepara para apretar el gatillo: así es su plan para atacar Irán

¿Por qué es importante? La entrada de Estados Unidos en la guerra entre Irán e Israel podría escalar el conflicto en Oriente Próximo. Trump tendría un plan aprobado para atacar pronto, aunque no ha querido dar detalles.

Trump tiene un plan -varios, en realidad- contra Irán, pero aún no ha decidido cuál, o es lo que quiere dejar ver, en su acostumbrada puesta en escena ante la prensa: "Especialmente con la guerra, todo puede cambiar de un extremo al otro en un momento", ha dicho en su última intervención. Es la respuesta que ha dado ante las preguntas por la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto que mantienen Israel e Irán, países que llevan casi una semana intercambiando ataques.

Pero aunque Trump se haga el interesante, la prensa norteamericana asegura que sí va a atacar y que el presidente sabe cuándo y cómo lo hará. Según han publicado Bloomberg y el Wall Street Journal, citando fuentes de Defensa, Trump ya ha aprobado el ataque para este mismo fin de semana, pero espera que la amenaza y la masiva movilización de efectivos a Oriente Próximo —cazabombardeos incluidos— disuada al régimen de los ayatolás y acepten acabar con su programa nuclear.

Irán ya ha dicho, ONU mediante, que con matones no negocia, y que no capitularán así como así. Pero EEUU esto lo hace sobre todo en apoyo de su aliado Israel, que quiere la caída del régimen de Irán, según apunta el experto internacional Jesús Núñez Villaverde.

De esta forma, y mientras los ataques sobre Gaza no han terminado, el polvorín de Oriente Próximo se ha extendido hasta Irán con el riesgo de estallar, ahora sí que sí, por lo nuclear. Una situación que lleva a no pocos analistas a decir que estamos, si no inmersos, en la posible antesala de la Tercera Guerra Mundial.