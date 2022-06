Loquillo ha afirmado en laSexta Noche que "no hay que ser muy listo para darse cuenta de lo que está pasando en Europa desde hace más de una década con cierto tipo de movimientos políticos que dan mucho miedo". "Soy hijo de un carabinero de la República española que fue represaliado, estuvo exiliado y, evidentemente, eso está muy presente en mi vida", ha expresado.

Así, el cantante ha destacado que "la libertad no es gratis", y ha advertido de que "si no la defiendes, te la quitan". "Si no se educa en las escuelas sobre los derechos, la gente se olvida, y es lo que está pasando. No es que venga a aguar la fiesta, pero es lo que hay", ha manifestado.