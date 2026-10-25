La pregunta de Afra Blanco a Jon Echevarría, candidato del PP por Guipúzcoa: "¿Qué excusa vais a poner para recortar?"

La sindicalista ha mencionado "el récord de afiliados a la seguridad social" y "una deuda pública con el PIB inferior a Italia o Francia".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar de las pensiones. En una de sus intervenciones, ha realizado una pregunta a Jon Echevarria, candidato del Partido Popular por Guipúzcoa para las elecciones del 29 de noviembre.

"¿Qué excusa vais a buscar para recortar?", le ha cuestionado la sindicalista, aportando la situación de España a día de hoy.

Una en la que, afirma, "hay un récord de afiliados a la seguridad social" y "una deuda pública con el PIB inferior a Italia o Francia". Además, ha señalado que la "inversión en pensiones públicas es inferior a Italia o Francia".

"¿Qué excusa vais a poner? ¿Qué reforma, pronombre recortes, os vais a inventar?", ha cuestionado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.