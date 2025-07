Laura Blanco: "La economía crece mucho, pero a pesar de eso una de cada tres personas no puede irse de vacaciones"

Este verano, muchos españoles no podrán permitirse unas vacaciones, a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional en esta legislatura. Laura Blanco, periodista de 'Capital Radio', analiza en laSexta Xplica las causas detrás de esta realidad económica preocupante.

Laura Blanco, periodista de 'Capital Radio', fue invitada al programa laSexta Xplica para analizar una preocupante situación que afecta a una parte importante de la población española: muchas personas no podrán irse de vacaciones este verano, a pesar de que durante esta legislatura se ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI).

"La cuestión no es si ha subido lo suficiente. La cuestión es por qué no nos llega el salario que cobramos, no solo el SMI, para enfrentar el coste de la vida", explicó Blanco durante su intervención.

La periodista subrayó que, aunque la economía española lleva años mostrando buenos indicadores, pues, está "creciendo por encima del 2%", estos datos no se traducen en una mejora real para una parte significativa de la ciudadanía. "A pesar de eso, una de cada tres personas este verano no se puede ir de vacaciones" o "una de cada cuatro cobra menos de 20.000 euros en España", señaló.

Para Blanco, el verdadero problema no está únicamente en la cuantía del SMI, sino en el propio modelo económico del país. "El problema no es subir más el SMI. El problema es la estructura de nuestra economía muy volcada en sectores donde no hay valor añadido para el trabajador", concluyó.