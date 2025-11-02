El juez Bermúdez, sobre el juicio al fiscal general: "Es extraño que borre su correo personal"

El magistrado ha señalado que "si el Tribunal Supremo ha decidido seguir adelante hasta llegar a juicio es porque verá indicios".

El juez Javier Gómez Bermúdez ha hablado en laSexta Xplica sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha señalado que "si un magistrado del Tribunal Supremo ha decidido seguir adelante hasta llegar a juicio es porque verá indicios".

"Yo no sé si hay delito o no lo hay porque no conozco toda la instrucción y no conozco los informes de la Policía Judicial, por lo que sería temerario hacer un juicio, pero no me extraña tampoco mucho que el señor Hurtado haya decidido seguir hasta juicio con el beneplácito o, mejor dicho, con la confirmación de los magistrados del Tribunal Supremo en vía de recurso", ha expresado el magistrado, tras lo que ha destacado que "es muy extraño es que un fiscal general borre su correo personal".

"No estoy hablando del móvil, sino de su correo personal. No tiene mucho sentido, es algo realmente extraño. ¿Que eso haya sido por otra cuestión que no tenga nada que ver con el delito? Pues no lo sé. Lo que sí le digo también es que lo que sea lo vamos a saber pronto", ha añadido Gómez Bermúdez.

