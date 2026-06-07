De recibir a León XIV en Madrid al Primavera Sound en Barcelona: Sánchez disfruta del festival junto a Begoña Gómez

El presidente habría llegado al recinto del festival escoltado por un dispositivo formado por siete coches, dos furgonetas, una patrulla de los Mossos d'Esquadra y un helicóptero.

Después de una intensa jornada institucional junto al papa León XIV, que ha enloquecido a miles de fieles en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto rumbo a Barcelona para asistir este sábado al festival Primavera Sound.

Durante la mañana, el socialista ha acompañado al pontífice en su recepción a España. Sin embargo, una vez concluida la agenda institucional en la capital, el jefe del Ejecutivo ha viajado hasta Barcelona para acudir al conocido festival de música junto a su mujer, Begoña Gómez. Así lo han contado en laSexta Xplica.

Las imágenes difundidas muestran a Sánchez llegando junto a Gómez a la base aérea de Torrejón de Ardoz para embarcar en el Falcon con destino a la capital catalana.

Según ha informado 'OK Diario', el presidente llegó al recinto del Primavera Sound escoltado por un dispositivo formado por siete coches, dos furgonetas, una patrulla de los Mossos d'Esquadra y un helicóptero.

El mismo medio asegura que Sánchez tenía reservado un espacio en la zona VIP del festival, donde también se encontraban Pep Guardiola y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La jornada de este sábado del Primavera Sound cuenta con algunos de los nombres más destacados del cartel, entre ellos The Cure y Olivia Rodrigo.

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