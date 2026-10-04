Juanma Marqués: "La gran mayoría de los integrantes socialistas desearían que hubiera elecciones en noviembre"

El director del Diario de Cádiz ha señalado que hay una "movilización electoral bastante gorda" en las filas socialistas.

Pedro Sánchez está valorando si adelantar elecciones o no tras la derrota en el Congreso con los dos decretos de vivienda. Y, en laSexta Xplica, Juanma Marqués ha asegurado que muchos integrantes socialistas quieren que el presidente del Gobierno de ese paso.

"Yo tratándose de Pedro Sánchez no apostaría nada. Lo que sí es verdad porque llevo hablando esta tarde con gente que está en la ejecutiva y algunos alcaldes y algunos dirigentes es que prácticamente la gran mayoría de los integrantes del Partido Socialista desearían que hubiera elecciones en el mes de noviembre", ha señalado el director del 'Diario de Cádiz'.

Una visión que comparten muchos socialistas porque, según ha explicado, ven un horizonte y u marco que ha cambiado con la vivienda tras los casos judiciales como el de Zapatero o la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

"Ni yo, ni tú, ni nadie de los que están aquí va a saber lo que hará Pedro Sánchez. Si te digo una cosa, los WhatsApp y los mensajes de esta noche aventuran que hay una movilización electoral bastante gorda en el Partido Socialista", ha finalizado.

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