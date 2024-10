"¿Os consta que haya habido algún momento en el que el rey Juan Carlos no haya sido infiel a la reina Sofía?", preguntó José Yélamo a los colaboradores de laSexta Xplica a lo que Mábel Galaz respondió que "no". "Parece que no", añadió, tras lo que Yélamo señaló que esta pregunta venía porque "las fechas no cuadran".

Además, el presentador de la Sexta Xplica lanzó otras dos preguntas al respecto: "¿Hay más Bárbaras Rey? ¿Ha habido más chantajes que no conocemos?". "Os sonreís los dos y me temo la respuesta", expresó tras mirar a los periodistas Juan Fernández-Miranda y Mábel Galaz.

En ese momento, laSexta Xplica mostró unas declaraciones de Bárbara Rey a 'Europa Press', en las que la vedette decía que no puede "entender cómo no han parado esto". "Aquí hay mucho mal de fondo", manifestó Rey.