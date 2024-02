José Yélamo ha expresado este domingo su opinión acerca de las declaraciones que hizo José Luis Ábalos en laSexta Xplica sobre el 'caso Koldo'. "Yo creo, y es evidente para cualquiera que vio la entrevista, que Ábalos emplea durante toda la conversación un tono grave y trascendente porque es plenamente consciente de la gravedad y profundidad de la investigación que está llevando a cabo la UCO y Anticorrupción", ha afirmado Yélamo.

En este sentido, el presentador de laSexta Xplica ha señalado que "es verdad que no está imputado", pero ha apostillado que "no es menos cierto que la presión va en aumento, y ya no es la oposición la que le pide que deje el acta de diputado, sino voces de su propio partido". "Hemos escuchado a Montero, a Robles y hemos escuchado al presidente decir 'caiga quien caiga'. Él dice que no se siente aludido, pero vamos a ver qué pasa", ha subrayado.

Según Yélamo, el exministro de Transportes "es un hombre de partido por encima de todo, y si su partido se lo pide de manera determinante y directa en los próximos días, él está dispuesto a dejar el acta de diputado". "Creo que él en el fondo sabe que hay una responsabilidad política. Koldo García dependía de él, y él reconoce que si hubiera ministro cuando estalló todo esto, hubiera dimitido, por lo que reconoce que tiene esa responsabilidad política", ha destacado el presentador de laSexta Xplica, quien ha dicho que Ábalos "está fuerte", peor todo dependerá "de lo que su partido le pida".