¿Por qué no para de subir el precio de la vivienda? El periodista económico José María Camarero analiza la realidad del mercado inmobiliario en España.

"Estamos esperando un suspiro en el precio de la vivienda desde hace casi dos años. Cuando empezaron a subir los tipos de interés dijo la presidenta del Banco Central Europeo que, si tenía que enfriar la economía y los precios, incluido el de la vivienda, lo iba a hacer con subidas de tipos", ha explicado.

No obstante, ahora que "los tipos han empezado a bajar", no se ha visto "un descenso del precio". "Tendría que contenerse el mercado, pero no es así", ha apuntado Camarero.

El periodista económico lamenta que "cada trimestre vamos a peor" y da datos: "En lo que va de año, la vivienda nueva ha subido más de un 10% y la de segunda mano casi un 6%".

Además, destaca que "ha habido un cambio estructural en los últimos años sobre el comprador porque la gente que está dispuesta a adquirir vivienda".

"La mitad de las viviendas que se registran en notaría se pagan sin necesidad de crédito, es gente que tiene mucho dinero. Son inversores, extranjeros, fondos de inversión... todo eso presiona muchísimo al alza. También hay compradores que son muy solventes [...] El 30% de las viviendas se venden en menos de dos meses. Hay una verdadera disputa por conseguir la mejor casa aunque valga muy cara", apunta también.

Sobre las perspectivas del sector de cara a un futuro inmediato, José María Camarero no se muestra optimista: "Han empezado a bajar los tipos, posiblemente el Euríbor también baje a final de año hasta el 3% y eso provocará que haya más gente que pueda acceder a una vivienda y más presión al mercado para que los precios no vayan a dar ni un solo respiro"