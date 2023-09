El periodista económico José María Camarero se ha referido a los mensajes sobre el precio "bajo" del aceite de oliva en el extranjero advirtiendo de que "esto es como lo de que se están tirando pantanos: es otro de esos grandes bulos que hay que explicar bien".

"Tiene una explicación: no se demanda tantísimo aceite como aquí, que el nivel de rotación es muy elevado porque consumimos mucho aceite", ha señalado Camarero. "Allí están consumiendo aceite que a lo mejor llevaron en enero o diciembre del año pasado", ha agregado, como puede observarse en el vídeo superior.

"Con respecto a la especulación, es muy fácil decir que hay. Yo no sé si hay o no, pero lo que está claro es que no se está haciendo nada", ha criticado el experto, quien defiende que "donde más especulación puede haber no es en la parte de la renta agraria, tampoco en la parte de la almazara y sí mucho más en la del envase y la distribución".

El experto ha criticado la "inacción en este caso, no tanto del gobierno, sino de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". "No están haciendo absolutamente nada por vigilar qué está sucediendo y si es verdad que las diferencias de precios son reales, quién se está aprovechando y qué se puede hacer", ha lamentado.