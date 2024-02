José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado del PSOE, negó tajantemente a José Yélamo que haya cobrado comisiones. "Si algo yo no he hecho, es lucrarme. No me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón", manifestó, tras lo que señaló que tiene "el mismo piso en Valencia desde el año 87" y sus "vecinos casi se extrañan de que siga viviendo allí".

Además, el exministro añadió al respecto que en Madrid está "de alquiler". "Eso es como yo vivo, y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio", subrayó Ábalos, a lo que añadió: "Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado suspicacias? ¿Cómo me estarían tratando? ¿Por qué ese trato tan distinto?".

Así, el socialista insistió en que no se ha lucrado "en absoluto". "Y si no me he lucrado, me he entregado a una tarea, he dando la cara siempre por un proyecto, y he sido engañado y decepcionado, ¿yo tengo que pagar el tributo final mientras veo que otros se ríen y hablan de la lucha de la corrupción teniéndola en casa?", se preguntó, tras lo que apuntó que "el otro día constituyó una comisión el PP por el tema de este caso en una sede pagada en 'b', que el señor Casado quería cerrar". "El señor Casado denunció un comportamiento y lo terminaron expulsando", concluyó el exministro de Transportes.