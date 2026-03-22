José A. Gurpegui: "Trump es quien más ganas tiene de que se termine esta guerra porque no le está beneficiando en nada"

"No encuentro el sentido de que esta guerra no haya concluido.", ha expresado el experto, quien ha destacado que "la inflación está subiendo en EEUU y el galón de gasolina está en ocho dólares", cuando Trump criticó a Biden en el momento en el que estuvo en seis.

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha expresado que Donald Trump es "quien más ganas tiene de que se termine esta guerra". "De hecho, está continuamente lanzando de pequeños mensajes de conciliación", ha señalado el experto, a lo que ha añadido que "él quiere finalizar la guerra porque no le está beneficiando absolutamente para nada".

En este sentido, Gurpegui ha subrayado que "en estos momentos el galón de gasolina en los Estados Unidos está a ocho dólares, cuando él, en el mensaje del Estado de la Unión recriminaba a Joe Biden que había subido a seis dólares, al tiempo que ha indicado que "la inflación también está subiendo".

"No encuentro el sentido de que esta guerra no haya concluido. Lo único que puedo considerar es el hecho de que el régimen de los ayatolás y de forma más concreta, la Guardia Revolucionaria, no hayan encontrado todavía cuál va a ser el interlocutor válido o la facción que realmente se va a hacer con el poder, y en esa lucha interna que previsiblemente puedan tener, pues es donde donde se sitúa esta negativa aparente de Irán a terminar la guerra", ha apuntado.

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