Durante el debate de laSexta Xplica sobre el incremento de las hipotecas a causa de la subida de los tipos de interés, el profesor de IESE Business School Javier Díaz-Giménez defiende que "si una persona quiere pagar la misma cuota durante toda la vida de la hipoteca, lo que debería hacer es solicitar el día que la contrata una hipoteca a tipo fijo": "Si no quieres eso estás jugando al casino", afirma.

"Cuando bajan los tipos nadie le devuelve el dinero a los bancos", prosigue el profesor, que asegura que es "difícil de entender que alguien que ha firmado un contrato a 30 años no haya pensado antes de firmarlo a qué me estoy arriesgando". Una afirmación a la que Yolanda, una mujer con una hipoteca variable que le ha subido de golpe 330 euros, responde contundente: "¿Alguien sabía que esto iba a pasar con el Euribor? Pues yo no".