Javier Chicote: "De cada dos euros que nos gastamos en un litro de gasolina, uno se va al Gobierno en impuestos"

El periodista no cree que el PP "se atreva a decir que no apoya una bajada del precio de combustible cuando se necesita".

Javier Chicote ha afirmado en laSexta Xplica que "de cada litro de gasolina que echamos y nos cuesta dos euros, uno se va al Gobierno en impuestos". "La pregunta es por qué han tardado tanto en bajarlos, aunque es una medida que todos tienen que apoyar, empezando por el PP, porque no creo que se atrevan a decir que no apoyan una bajada del precio del combustible cuando se necesita", ha expresado.

Así, el periodista ha destacado que "en la ópera bufa que vimos en el Consejo de Ministros, vimos algo insólito que no lo habíamos visto nunca, que denota que el Gobierno casi no puede gobernar". "Un legislativo no tiene apoyos incluso en el Ejecutivo hace que se se retrase el Consejo de Ministros más de dos horas. Aun así, quien ganó esa pelea fue Pedro Sánchez, porque al final salieron dos decretos", ha afirmado.

En lo referente a Sumar, Javier Chicote ha apuntado que "tiene un futuro más comprometido" y que "dio su brazo a torcer y se tuvo que hacer dos decretos a sabiendas de que el segundo va a ser tumbado en el Congreso"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.