Susana habla en laSexta Xplica de su difícil situación actual. La mujer cuenta que vivía con su madre, pero al ser muchos en la casa, se buscó una vivienda. Sin embargo, "con el tiempo, empezaron las humedades". "Mi niña está fatal de la alergia por las humedades. Además, hay grietas y boquetes. Dejé de pagar el alquiler por las condiciones de la vivienda y porque no venían a arreglármela", reconoce.

Finalmente, tuve que abandonar mi vivienda el 16 de mayo, y ahora vive en un albergue. "Tengo que dormir con la llave echada. Yo cumplo con mi trabajo, que me levanto a las 6:00 horas y estoy todo el día en la calle. Con mi nómina de 900 euros no se puede alquilar una vivienda en Cádiz", lamenta la mujer.

En Cádiz, el boom de los pisos turísticos ha hecho que se disparen los precios de alquiler. Buscamos en una inmobiliaria un piso que pudiera pagar Susana, pero no lo hay. "Estoy sola y no tengo ayuda de nadie. Mi niña no quiere estar allí, llora todos los días. Le están quitando la felicidad a una niña de diez años", expresa, a lo que añade: "¿Cuántos días más me quedan allí? Ya no puedo más; psicológicamente estoy muy mal". "No es justo. Esto es inhumano", denuncia Susana.