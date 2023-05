La propietaria de una vivienda en el número 77 de la Calle Toledo reconoce que siente "inseguridad, intranquilidad" y se pregunta si esa noche va a poder dormir, ya que está "rodeada de más de 30 pisos turísticos ilegales". Así, denuncia que "las personas que ejercen el alquiler turístico están coaccionando a los vecinos propietarios".

"A mí personalmente me han amenazado, me han dicho que me voy a quedar sola", lamenta, al tiempo que señala que "cada tarde, empieza a haber un desfile de gente, como si fuera la entrada a una discoteca, con copas y bolsas para hacer botellón dentro de las casas". "Al día siguiente te encuentras suciedad, copas tiradas, el ascensor reventado, vómitos en los ascensores... lo que viene siendo vandalismo", expresa.

La mujer destaca que tienen "todas las pruebas" sobre lo que ocurre en su edificio, que están en manos de su abogado, y advierte de que van a tener que ir a juicio para que se solucione y, "al final, el Ayuntamiento de Madrid va a estar señalado por esto".