Jesús Soriano, quien está detrás del perfil en redes sociales de 'Soy camarero', mostró en laSexta Xplica la indignante conversación entre un empresario y un camarero. En ella, el camarero se quejaba de que llevaba dos semanas sin que le llegue la nómina, a lo que el hostelero le responde que o va a cobrar porque faltó dos semanas. "Llevo 10 meses trabajando de lunes a domingo como un perro, sin días libres, y encima no me pagas", denunció el trabajador, tras lo que el hostelero dijo: "¿Me amenazas? Mañana no vengas; no te voy a dar ni un duro".

Soriano explicó que el camarero había faltado dos semanas a su puesto de trabajo "porque a su madre le dio un ictus y solo lo tenía a él". "Se fue corriendo y no tenía ni trenes en ese momento, por lo que cogió un autobús que tardó más días, pero lo primero es cuidar de su madre", contó, tras lo que expresó que el empresario "debería tener un poco más de corazón o empatía".

Además, @soycamarero añadió que, según avanza la conversación, el empresario le dijo al trabajador que "no va a cobrar el mes siguiente porque se hizo un corte en el brazo trabajando". "El hostelero le dijo que le había pasado por inútil", señaló Jesús Soriano, quien indicó que muchos trabajadores no denuncian "por miedo".